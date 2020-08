Combat Tactique : Les compositions Maîtres de guerre, Fanatiques et Sélénites du Set Destinées dévoilées

Adieu Galaxies, bonjour au prochain set de Teamfight Tactics : Destinées. Après de nombreuses rumeurs et aperçus, Riot Games a dévoilé quelques types et champions qui arriveront avec ce renouveau.

La première nouveauté principale du prochain Set de Combat Tactique, Destinées, est le concept de champions "Elus". Ces derniers seront parfois proposés dans la boutique ; ils demanderont un certain investissement car seront directement à 2 étoiles, mais ça en vaudra le coup. Leurs statistiques sont améliorées et ils comptent double.

Quand un champion élu est acheté, d'autres n'apparaîtront plus dans la boutique car il n'est pas possible d'obtenir plusieurs élus à la fois. Riot Games donne l'exemple de Garen : en l'achetant sous forme d'Elu, il aura directement 3 étoiles et coûtera 3 pièces. Il aura également 700 PV supplémentaires et comptera pour deux initiateurs. Le développeur a insisté sur le fait qu'il sera difficile d'obtenir un élu et quasiment impossible d'obtenir un type d'élu en particulier, ce qui forcera à s'adapter en fonction du choix disponible.

Ensuite, de nouvelles compositions ont été dévoilées en attendant d'obtenir les informations complètes sur le nouveau Set.

Voici celles qui sont présentées :

Maîtres de guerre : remportent des PV et de la puissance à chaque combat remporté, avec une limite de 5 combats.

: remportent des PV et de la puissance à chaque combat remporté, avec une limite de 5 combats. Sélénites : activable en early. Elle permet d'obtenir des champions 3 étoiles plus tôt en faisant monter d'une étoile l'unité la plus faible. Une fois que c'est fait, il sera possible pour la première fois de faire monter les champions jusqu'à 4 étoiles.

: activable en early. Elle permet d'obtenir des champions 3 étoiles plus tôt en faisant monter d'une étoile l'unité la plus faible. Une fois que c'est fait, il sera possible pour la première fois de faire monter les champions jusqu'à 4 étoiles. Fanatiques : les champions Fanatiques (8 nouveaux) se servent de leurs pouvoirs pour invoquer Galio et le renforcer en fonction de leur nombre.

Le set de Destinées sortira le 16 septembre, avec la mise à jour 10.19.