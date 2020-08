Medal of Honor Above and Beyond tease son prochain trailer en image

Nous avions eu un avant-goût en juin 2019. Puis le silence.Mais ça y est, le temps est venu pour le FPS en réalité virtuelle de Respawn de se montrer plus en détails en entame de la Gamescom 2020.

À voir aussi : Gamescom 2020 : Les jeux de l'Opening Night Live se dévoilent, avec de l'exclu PS5

Geoff Keighley l'a annoncé : l'Opening Night Live de la Gamescom, qui se tiendra ce jeudi 27 août en ligne à partir de 20h00 aura des dizaines de jeu à nous montrer ou annoncer. Les créateurs de Titanfall, Apex Legends et Star Wars : Jedi Fallen Order en profiteront pour faire le point sur leur projet destiné à la famille Oculus.

Et comme on peut le découvrir grâce un post sur le site du constructeur de casques de réalité virtuelle et au producteur/animateur canadien sur Twitter, il y a du nouveau avant la diffusion d'un story trailer durant la cérémonie. On apprend déjà que ce FPS exclusif Oculus arrivera pour cette fin d'année. Et l'on peut aussi, pour patienter, découvrir une illustration à retrouver dans notre galerie d'images ci-dessous, dans un style impressionniste, qui "évoque un sens du mouvement tout en faisant un clin d'oeil au cadre du jeu, la Résistance française de la Seconde Guerre Mondiale, des teintes chaudes donnant vie à cette image d'un monde incendié par la guerre".

Le rendez-vous est pris, donc.