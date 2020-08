SEGA Ages Herzog Zwei s'annonce sur Switch, le dernier de la série ?

Voilà bientôt deux ans que Maître Sega nous rappelle non sans une pointe de nostalgie ses plus riches heures (comme celles du Duc de Berry), du temps où l'ex-constructeur régnait aux côtés de quelques-uns sur les salles d'arcade. Mais comme sa grandeur passée, tout semble avoir malheureusement une fin.

À voir aussi : Les jeux de la Neo-Geo Pocket Color débarquent sur Switch, le premier titre annoncé

Après le shoot'em up horizontal Thunder Force AC, c'est donc au tour du jeu de stratégie forcément old-school Herzog Zwei de s'annoncer via le portail dédié. Ce titre sorti en 1989 et que l'on doit également au studio Techno Soft est d'ores et déjà annoncé pour le 27 août prochain sur l'eShop japonais, et se refera comme le veut la coutume une beauté pour l'occasion.

En plus de la version Originale, qui reprendra pixel par pixel l'expérience proposée sur Mega Drive, les chefs de guerre pourront s'affronter via un mode En Ligne, qui se fera a priori via un écran splitté bien dans son jus. Que les plus jeunes se rassurent : un nouveau Tutoriel viendra leur enseigner les rudiments de la stratégie à l'ancienne, histoire de ne pas se sentir perdu d'entrée de jeu.

Cette version Switch s'accompagnera de quelques fonctionnalités plus modernes, telles que la possibilité de conserver vos replays (victorieux ou non), ou de sauvegarder automatiquement, là où l'originale se contentait de... mots de passe, évidemment. Tous ces ajouts se dévoilent d'ailleurs rien que pour vos yeux dans notre galerie d'images.

Les fans de rétrogaming seront en revanche quelque peu peinés d'apprendre que Herzog Zwei est le dernier des titres à avoir été officiellement annoncé pour se voir porté sur Switch. Si le producteur Kagasei Shimomura avait promis dès 2018 l'arrivée de jeux issus des catalogues Saturn et Dreamcast, la promesse n'a pour le moment pas été suivie des faits, et c'est évidemment bien triste...

Quels jeux Saturn et/ou Dreamcast aimeriez-vous voir débarquer sur Switch ? Sega est-il encore plus fort que nous ? Faites-nous part de vos avis rétro dans les commentaires ci-dessous.