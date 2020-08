Opening Night Live : Medal of Honor Above and Beyond dévoile son débarquement en VR

Respawn et Electronic Arts ont profité de l'Opening Night Live pour montrer du gameplay concernant un certain Medal of Honor : Above and Beyond. Un titre VR qui semble tirer parti (ça vaudrait mieux en fait) des spécificités deu casque Oculus de Facebook.

Le jeu retourne à ses racines, soit la Seconde Guerre Mondiale. L'histoire se concentre sur les OSS avec des opérations d'espionnage ou encore de sabotage. En bref, vous allez vous faufiler derrière les lignes ennemies et tenter de tout faire péter dans le meilleur des cas.

Le joueur pourra ainsi interagir avec son environnement de différentes manières et la VR permet une plus grande immersion de ce côté-là. Il faudra bien évidemment encore attendre de l'avoir casque sur la tête pour percevoir précisément ce que nous réserve le titre.

Medal of Honor : Above and Beyond arrivera exclusivement sur Oculus pour les fêtes de fin d'année.