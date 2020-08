Wonder Boy Asha in Monster World annoncé, du gameplay cette semaine

Comptant parmi les licences chéries que SEGA s'est résolu à laisser à d'autres, avec succès, Wonder Boy est plus que jamais revigoré, au point qu'un nouvel épisode se prépare. Quelle vie.

C'est encore une fois IGN, à croire qu'il n'y a plus qu'eux à qui on peut dire quelque chose, qui a procédé à l'annonce qui va faire du bien à beaucoup de monde : le studio Artdink et l'éditeur ININ Games ont révélé l'existence de Wonder Boy Asha in Monster World.

Il s'agit d'un nouvel épisode de la série née en 1986 qui invoque l'héroïne de Monster World IV, Asha, qu'on peut qualifier d'ancêtre de Shantae, ainsi que son compagnon Pepelogoo, qui a depuis fait un détour par l'excellentissime Monster Boy et le Royaume Maudit. Le jeu sera entièrement doublé, nous dit-on.

L'équipe de développement comprend dans ses rangs le créateur de la série, Ryuichi Nishizawa, le compositeur et sound designer historique Shinichi Sakamoto, Maki Ozora au character design et Takanor Kurihara en tant que creative manager.

Si le site teaser mis en place ne révèle d'autre rien que l'illustration principale, pas de panique : des nouvelles seront données ce samedi 29 septembre à partir de 19h00 durant l'Awesome Indie Showcase, avec une démonstration de gameplay.

Manquerait plus qu'on y aperçoive Alex Kidd in Miracle World DX et ce serait la totale.