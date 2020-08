Nintendo voit sa valeur grimper en flèche, les analystes révisent leurs estimations

L'entreprise Nintendo va très bien, merci pour elle. Malgré les incessantes annonces de sa mort imminente qui animent les Cassandre de ce monde, le constructeur japonais ne s'est (presque) jamais aussi bien porté qu'en cet été 2020. De quoi vérifier la solidité du proverbe qui veut que l'argent attire l'argent...

La valeur de l'entreprise vient de faire un bond de 3 milliards de dollars selon le site économique The Edge Markets, qui cite l'application de trading Robinhood pour principale responsable de cette nouvelle hausse à la bourse de Tokyo.

Avec une progression de 4,8% ce jour, l'action de Nintendo atteint 57.320 yens (environ 458 euros), son meilleur score depuis le mois de mai 2018, alors que la Wii n'en finissait plus de cartonner aux quatre coins du globe. Portée par le succès insolent d'un certain Animal Crossing : New Horizons et ses 22 millions de jeux écoulés. Les solides résultats du constructeur seraient de natures à rassurer les investisseurs aux dires de l'analyste Eiji Kinouchi :

L'action Nintendo est l'une des plus faciles à acheter pour les investisseurs de Robinhood, alors que des tensions entre les États-Unis et la Chine les préoccupent.

Malgré un planning de sorties qui fait plus que jamais la part belle à l'inconnu (hormis la parenthèse Pikmin 3 Deluxe), la bonne santé de l'entreprise attire donc la convoitise des investisseurs, quand bien même une nouvelle génération de consoles devrait vraisemblablement arriver dans les rayons à la fin de l'année 2020.

Un autre analyste, Hideki Yasuda, se risque même à relever les prévisions de ventes du Japonais, qui pourraient s'élever à 23 millions de consoles en lieu et place des 19 prévues :

Même avec le lancement de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, les ventes de Switch resteront fortes. Nous pensons que les ventes de consoles de jeux sont déterminées par leur conception et leur style. La Switch présente l'avantage d'être jouable par n'importe qui, n'importe où, et cela ne changera pas.

L'annonce d'un hypothétique Nintendo Direct pourrait-elle à nouveau faire exploser le cours de l'action ?