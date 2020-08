The Lord of the Rings Gollum se montre très précieux en vidéo

Au début de l'année 2019, Daedelic Entertainment annonçait, sûrement en langue de Goethe, le développement d'un projet sur un des personnages emblématiques de la Terre du Milieu imaginée par Tolkien. Depuis confirmé sur Next-Gen, le jeu se montre en images qui bougent pour la première fois.

À voir aussi : La Bataille pour la Terre du Milieu : Le remake sous Unreal Engine 4 donne des nouvelles

Les premiers visuels dévoilés il y a quelques semaines n'en disaient pas énormément sur ce que nous réserverait The Lord of the Rings : Gollum. Heureusement, en ce magnifique lundi 24 août, on peut compter sur nos confères d'IGN pour nous parler en avant-première mondiale de leur rencontre avec les développeurs, fort instructive, et accompagner les infos de de la vidéo ci-dessus.

Le jeu de Daedelic sera, selon l'article que nous vous invitons à découvrir, "un mix entre de l'action-infiltration à la Prince of Persia et un jeu d'aventure narratif à embranchements" et devrait en outre s'attarder sur des pans de l'histoire du Fortaud prénommé Sméagol et devenu Gollum qui n'avaient été qu'à peine abordés par Tolkien lui-même.

Le combat s'appuiera davantage sur la ruse que la force, on rencontrera des personnages familiers, le joueur déterminera qui de Sméagol ou Gollum l'emporte dans leurs joutes mentales, et, pour celles et ceux qui se demandent, il ne s'agira pas du tout d'une aventure en monde ouvert. Mais comme dit plus haut, on vous laisse lire le papier d'IGN.

The Lord of the Rings : Gollum est attendu pour 2021 sur PC, PS5 et Xbox Series X.