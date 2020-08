Surgeon Simulator 2 y va au forceps avec son trailer de gameplay

Les personnes ayant précommandé Surgeon Simulator 2 se sont probablement déjà jetés sur son pré-accès, qui a débuté ce vendredi 21 août. Pour les autres, il faut encore patienter en salles d'attente, où fort heureusement est diffusé du gameplay.

Vous aussi, à l'époque, dans vos moments d'égarement, vous demandiez à vos amis de bipper Benton, de faire Chimie, Iono, NFS, gaz des sangs à votre patient qu'il fallait immédiatement emmener en Réa 2 après intubation à coup de stylo bille ?

Bon, avec Surgeon Simulator 2, on ne garantit pas que vous allez devenir un chef des urgences et que pouvoir sauver tout le monde. Mais avec la suite du délirant simulateur de chirurgien de Bossa Studios, vous aurez au moins l'occasion de découvrir l'anatomie humaine de façon hilarante, et même de faire mumuse avec ce que vous avez extrait ou coupé, cela dans l'atmosphère si insouciante et détendue du milieu du XXème siècle, et avec trois amis pour que les maladresses s'enchaînent jusqu'à... LA MORT.

Bref, avec cette vidéo, pas la peine d'en rajouter, tout y est concernant Surgeon Simulator 2, attendu au bloc pour ce vendredi 27 août sur PC (Epic Games Store). Et ne faites pas ça chez vous.