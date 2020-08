TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 33 de 2020 : Switch-cide Squad

Chaque semaine, le syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) publie le classement des ventes de jeux physiques en France. Voici celui de la trente-troisième de cette année 2020.

Il a mis plus de temps à arriver - nous sommes mardi et non lundi, jour habituel d'annonce - mais à vrai dire, cela ne change pas beaucoup de chose. Parce que ce classement ne bouge pas beaucoup.

On assiste, une fois de plus à la lente chute au classement d'un jeu autrefois number one dont le seul tort est de ne pas être sur Switch. Car ce sont encore des productions parues sur la console de Nintendo qui s'illustrent, les mêmes que la semaine passée. Et qui trouve-t-on en tête ? Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin.

Classement des ventes en France en 2020 (semaine 33) :

Rendez-vous la semaine prochaine, pour le classement de la trente-quatrième semaine de l'année 2020.