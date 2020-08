eFootball PES 2021 dévoile sa jaquette : Les GOATs réunis pour la première fois

Ce n'est pas parce qu'on opère une simple mise à jour pour la prochaine saison, en se concentrant sur une édition 2021 100% Next-Gen, que l'on n'a pas le droit de procurer du rêve. Pour les 25 ans de sa licence foot, Konami a réussi l'impossible.

Avec eFootball PES 2021, on n'aura pas droit à de nouveaux éléments de gameplay, juste à des mises à jour d'effectifs. C'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien. Néanmoins, avec cette version, l'éditeur japonais n'abandonne pas l'idée d'avoir des ambassadeurs prestigieux, issus de ses clubs partenaires.

La jaquette de cette année va faire son petit effet, et pour une bonne raison. En plus de Marcus Rashford, joueur de Manchester United et Davies du Bayern Munich, tout juste sacré en Ligue des Champions, on trouve deux des meilleurs footballeurs de tous les temps, souvent mis en opposition : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo aura représenté PES 2008, PES 2012, PES 2013, FIFA 18 et FIFA 19, Messi PES 2009, PES 2010, PES 2011, FIFA 13, FIFA 14, FIFA 15, FIFA 16, PES 2017, PES 2018 et eFootball PES 2020. Incroyables comme ils se sont croisés sans jamais se côtoyer ? Maintenant, c'est fait : ces deux incroyables compétiteurs sont pour la toute première fois réunis sur la couverture d'un jeu de football - voir dans notre galerie d'images ci-dessous. Et pourquoi pas dans le même club, un jour ?

eFootball PES 2021 Season Update est attendu pour le 15 septembre prochain sur PS4, Xbox One et PC.