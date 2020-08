Xbox Games With Gold : Les jeux Xbox One "gratuits" de septembre annoncés

Chaque mois, Microsoft donne la possibilité à ses abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate de récupérer une poignée de jeux Xbox sans qu'ils aient à débourser quoi que ce soit. Voici ce qui les attend pour le mois de septembre.

En août, les abonnés Xbox Live Gold ont eu droit à deux jeux Xbox One et deux autres issus du catalogue de la toute première Xbox, inscrits au programme de rétrocompatibilité : Portal Knights, MX Unleashed, Red Faction 2 et Override : Mech City Brawl (qui peut toujours être récupéré jusqu'au 15 septembre).

Qu'est-ce que les possesseurs d'une console de Microsoft vont pouvoir mettre dans leur cartable pour cette rentrée 2020 ? Comme toujours, c'est avec un peu d'avance que la réponse est tombée. Et l'on trouve deux jeux Xbox One, un jeu Xbox 360 et un de la première génération.

Pour le mois de septembre 2020, les jeux Xbox "gratuits" seront :

The Division du 1er au 30 septembre (Xbox One)

The Book of Unwritten Tales 2 du 16 septembre au 15 octobre (Xbox One)

De Blob 2 du 1er au 15 septembre (Xbox 360)

Armed and Dangerous du 16 au 30 septembre (Xbox)

Est-ce que ceci vous aidera à faire passer le blues du retour en classe ?