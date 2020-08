La Summer Games Done Quick récolte plus de 2 millions de dollars

Malgré un changement de date et de format dû aux mesures liées au coronavirus, le marathon de speedrun caritatif a récolté une belle somme pour les Médecins Sans Frontières.

Les événements caritatifs n'ont jamais été si nombreux dans le milieu du streaming du Jeu Vidéo, ce qui rend la récolte de dons de plus en plus difficile. Mais il y a une organisation emblématique qui fait carton plein à chaque édition : les speedrunners de Games Done Quick.

Une fois de plus, l'édition de Summer Games Done Quick (SGDQ) de 2020 a rencontré un grand succès avec 2 millions de dollars récoltés sur une semaine de lives pour l'ONG Médecins Sans Frontières. Malgré un événement sans audience, totalement en ligne avec les conditions de confinement liées au coronavirus, l'audience a été au rendez-vous. Une retransmission française a également été organisée sur Twitch par le French Restream.

With that we say good bye to #SGDQ2020. Thanks everyone so much for supporting the event, even if it looked so very different.



We'll see you soon for Fleet Fatales Nov 15-21 and #AGDQ2021 January 3-10, 2021! pic.twitter.com/zo66fxNra3