Gotham Knights : Une première bande-annonce et du gameplay pour l'après Batman Arkham

Le DC FanDome de ce samedi 22 août s'est chargé de mettre fin au teasing avec lequel Warner Montréal torturait les fans de Batman et ses amis depuis le début de la semaine. Voici donc le temps des présentations officielles pour Gotham Knights.

Les rumeurs aviaent visé tout à fait juste. Gotham Knights prendra la suite des aventures de Batman. Il s'agira donc comme prévu d'un jeu d'action à Gotham City impliquant tous les sidekicks de Bruce Wayne, qui s'exprime dans cette vidéo pour dire qu'il est... Mort.

Batman est mort. C'est désormais à la Batman Family - Batgril, Nightwing, Red Hood et Robin - de protéger Gotham City, inspirer l'espoir à ses citoyens, la discipline à ses policiers et la crainte à ses criminels. Vous devez devenir le nouveau chevalier noir et sauver Gotham du chaos.

On peut apercevoir les différents héros de ce Batman Arkham sans Batman ni Arkham s'exercer sur les bandits de la ville. Le fait qu'il soient quatre impliquera une composante multijoueur en ligne pour ce jeu d'action (avec quelques morceaux de RPG) en monde ouvert. Quant aux multiples teasers concernant la Cour des Hiboux, organisation secrète de Gotham qui devrait être au coeur de l'intrigue, on peut vous le dire : ce n'était pas pour rien, il suffit d'aller au bout du trailer.

Et de voir que Mister Freeze est toujours opérationnel dans une séquence de gameplay d'un peu plus de sept minutes durant laquelle Batgirl et Robin s'unissent pour lui botter son cul tout gelé, après avoir montré un peu de moto, d'infiltration et de castagne de bandits.

Gotham Knights est prévu pour 2021, on ignore sur quelles plateformes pour le moment.