Crysis Remastered : Crytek annonce la date de sortie des versions PS4, Xbox One et PC

On l'oublie presque mais Crysis Remastered n'est pour l'instant sortie que sur Nintendo Switch. Les versions PS4, Xbox One et PC sont attendues pour la rentrée.

Si vous avez envie de vous replonger dans la mystérieuse île tropicale de Crysis, sachez que le remaster est prévu pour sortir sur PC, PS4 et Xbox One pour le 18 septembre 2020. Pour les versions PC par contre pas de version Steam à l'horizon puisque le jeu sera uniquement disponible via l'Epic Game Store.

Co-développé avec Saber Interactive, le jeu souhaite frapper fort techniquement avec notamment des textures haute qualité allant jusqu'à 8K, une compatibilité HDR, un anti-aliasing temporel, du Screen Space Directional Occlusion (SSDO) et du Global Illumination (SVOGI) pour toutes les versions. La version PC elle, aura le droit en plus à du DLSS (histoire de fluidifier tout ça) ainsi que du ray-tracing pour les heureux possesseurs de carte graphiques Nvidia RTX.

Le jeu sera au prix de 29,99 euros sur l'Epic Games Store, le PlayStation Store et le Microsoft Store. La vidéo ci-dessus vous donnera un petit aperçu des changements opérés.