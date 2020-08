Fall Guys : Son directeur créatif revient sur la genèse de son succès

C'est assurément l'un des grands gagnants de l'été, si ce n'est de l'année 2020. Fall Guys : Ultimate Knockout n'était pourtant pas une évidence. Un de ses géniteurs est revenu sans détour sur ses origines.

À voir aussi : TEST de Fall Guys : Bonne humeur et mauvaise foi font bon ménage

Quinze jours après une sortie couronnée (eh, eh) de succès, Jeff Tanton, le directeur créatif de Fall Guys, a estimé qu'il était temps de redevenir sérieux et de parler dans un long thread Twitter du chemin que Mediatonic avait arpenté avant qu'enfin le projet n'aboutisse.

Fall Guys by @mediatonic has been out two weeks now and in that time has smashed our modest, and then wildest expectations of success.



This is how the initial @gosujoe pitch came about and why this moment means so much pic.twitter.com/7F2WCzLHzc - Jeff Tanton (@Jeff_Tanton) August 20, 2020

Fall Guys de Mediatonic est disponible depuis deux semaines maintenant et il a largement dépassé nos attentes les plus folles.Voici comment est né le pitch de Joe Walsh et pourquoi il signifie tant pour nous.

Après avoir rappelé son rôle (en gros maintenir à flot les projets), il a présenté les premiers pas de Fall Guys : en 2018, Joe Walsh, designer principal, avait été invité à un brainstorming sur un pitch très différent, dont il était ressorti le projet "FOOL'S GAUNTLET".

Cut to Jan 2018 - and I invite Joe Walsh (@gosujoe) to brainstorm on a completely different internal pitch - something just clicked and he had his epiphany moment midway through.



I got the one-pager for "FOOLS GAUNTLET" a few days later pic.twitter.com/NBU8PeqdqT - Jeff Tanton (@Jeff_Tanton) August 20, 2020

Initialement Mediatonic était parti sur un jeu à 100 joueurs dans lequel les gagnants se partageraient un prix de 1.000.000 de pièces d'or. Le fait qu'il s'agissait d'un Battle Royale ne plaisait pas trop à Tanton, qui pensait que le marché serait trop vite saturé. C'est après avoir lu le pitch complet qu'il a convaincu les fondateurs de la société de lancer un pitch deck (une présentation du concept). Celui-ci était prêt très rapidement et Dan Hoang, le concept artist était parvenu à produire une vision claire, de quoi comprendre immédiatement l'idée du jeu.

Enter Dan Hoang (@danhoangart) our principal concept artist who'd been messing about in Blender and very quickly produced our proto-game characters and colourful obstacle-course in the clouds. It instantly looked fun, clean, understandable. pic.twitter.com/lGv97MD4mD - Jeff Tanton (@Jeff_Tanton) August 20, 2020

Il raconte ensuite que le studio a tenté de convaincre une dizaine d'éditeurs lors de la GDC 2018 et que l'intégration des GIFs de l'émission Takeshi's Castle, qui selon lui ont probablement aidé à "convaincre" Devolver.

Fortunately I'd loaded the first two slides of the deck with star-wipes into Takeshi's Castle gifs. I recommend everyone does this even if it has absolutely zero connection to the game you're pitching - really sets a tone. pic.twitter.com/46CNl0UHw9 - Jeff Tanton (@Jeff_Tanton) August 20, 2020

Dans la suite de son thread très instructif, il révèle tous les changements apportés, le premier niveau validé, le nouveau design des personnages jouables... La fin de l'histoire, vous la connaissez. Et vous êtes peut-être même tombés (eh eh) en plein dedans.

Fall Guys : Ultimate Knockout est disponible sur PS4 (gratuit pour les abonnés PS+ ce mois-ci) et PC.