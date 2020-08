Fortnite : La Coupe #FreeFortnite ce dimanche, avec une récompense... vraiment trognon

Alors qu'il ne reste plus normalement qu'une semaine à Epic Games pour se conformer avant qu'Apple ne coupe les ponts dressés vers iOS et Mac OS, la société de Tim Sweeney a, plutôt que de chercher à calmer le jeu, décidé de se montrer encore plus agressive et moqueuse.

À voir aussi : Fortnite retiré des stores mobiles, Epic part en guerre contre Apple et Google

Voilà qui ne fera certainement pas retomber la tension. La guerre qu'Epic Games a déclaré à Apple après que Fortnite a été retiré du store de la pomme (même chose avec Google), prend des proportions intéressantes.

La firme de Cary a annoncé sur le site officiel de son Battle Royale la tenue ce dimanche 23 août d'un tournoi, la Coupe #FreeFortnite. Et tout est assez clair :

Dans quelques jours, la communauté Fortnite ne pourra plus s'affronter jusqu'à la victoire en multiplateforme. Apple a bloqué Fortnite sur l'App Store, ce qui empêche les joueurs de le mettre à jour vers les nouvelles versions. Les joueurs sur iOS resteront au Chapitre 2 - Saison 3, tandis que les autres profiteront du Chapitre 2 - Saison 4 dès son lancement, le 27 août. Décrochez une dernière Victoire royale avec vos amis sur toutes les plateformes lors de la Coupe #FreeFortnite ce dimanche, le 23 août. Participez pour tenter de gagner plus de prix que jamais auparavant, dont la nouvelle tenue Trognon grognon, une plateforme de jeu vidéo et un vêtement exclusif.



Si vous êtes bloqué sur iOS après le lancement du Chapitre 2 - Saison 4, la fête continue sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac et GeForce Now, ainsi que dans l'application Epic Games sur epicgames.com et dans le Samsung Galaxy Store. Rejoignez le combat contre @AppStore sur les réseaux sociaux avec le hashtag #FreeFortnite. Tous vos amis, des prix merveilleux et une pomme pourrie. Ceci est la Coupe #FreeFortnite.

Il faudra se connecter à l'onglet compétition pour connaître l'horaire de l'événement, qui proposera pendant quatre heures et douze parties solo maximum de se battre pour remporter l'un des lots mis en jeu. Quels sont-ils ?

La tenue Trognon Grognon, qui représenter un costard-cravate avec une tête de pomme (10 points)

Une casquette #FreeFortnite (20.000 meilleurs scores)

1200 plateformes de jeu vidéo : Alienware Gaming Laptop, Samsung Galaxy Tab S7, OnePlus8 - 90 IPS, PS4 Pro, Xbox One X et Nintendo Switch

Nous vivons une époque formidable. Espérons qu'après la lecture de cet article, vous ne tomberez pas dans... les pommes.

Fortnite est disponible sur PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch et certains modèles de téléphones Android listés ici.