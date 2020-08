On a joué à Mafia Definitive Edition, le remake qui fait honneur à la Famille ?

Nous avons eu l'occasion de jouer les cinq premiers chapitre du remake de Mafia baptisé sobrement Mafia : Definitive Edition. L'occasion de se replonger dans cet univers de gangsters qui avait tout d'un bon film noir. Dix-huit ans plus tard l'atmosphère est intacte et le jeu se paye même le luxe de la modernisation.

Datant de 2002, Mafia est considéré comme un monument. À l'époque, il avait captivé par son ambiance aux petits oignons, sa violence brute sans détour et sa technique assez hors du commun. Malgré quelques faiblesses du coté du gameplay, notamment au niveau de la conduite, le jeu avait marqué les esprits et su s'imposer dans la mémoire des critiques. Le voilà maintenant de retour sous la forme d'un remake. Pourquoi remake ? Car le jeu ne se contente pas d'être plus joli visuellement, en tournant sous le moteur de Mafia III : il tente aussi de s'adapter aux exigences de 2020 tout en restant fidèle à lui-même. Mais parlons d'abord de ce qui saute au yeux et qui est un véritable plaisir : la technique et l'artistique.

Une ambiance Scorsesienne qui demeure

Le jeu ne trahit pas ses origines et reste dans la droite lignée d'un film noir, avec ses effets de lumière qui mettent en valeur les expressions des personnages lors de longues scènes de dialogues "Scorsesiennes". Pour mémoire nous y incarnons le personnage de Tommy Angelo, réfugié italien officiant comme chauffeur de taxi et tombant très vite dans le grand banditisme suite à un enchaînement malheureux de situations.

Toute la technique a été retravaillée de bout en bout, des différents effets aux textures en passant par les animations. De jour comme de nuit, on sent le boulot énorme qui a été abattu pour arriver à ce que l'on attend d'un jeu de 2020. Mention spéciale aux visages. On a toute une galerie de personnages avec de vrais trognes et une vrai présence "à l'écran". Forcément, l'ambiance année 30 fait toujours un petit quelque chose et voir toutes ces voitures, ces beaux costumes et décorations profiter du nouveau moteur rend l'immersion totale.

On regrettera parfois certaines animations corporelles un peu raides et rigides, rien toutefois pour ruiner la sensation de participer à une grande aventure. Il en va de même pour les quelques faiblesses en termes de circulation dans la ville de Lost Heaven. Ça manque un peu de vie par moments, même si les années 30 n'étaient clairement pas aussi motorisées que la période d'Après-Guerre. Bref, des faiblesses techniques se font parfois sentir, mais difficile de trouver quelque chose de foncièrement gênant.

Une direction sonore admirable

C'était déjà fabuleux sur le plan audio à l'époque, mais dix-huit ans plus tard les améliorations viennent sublimer le travail d'origine. Entre les stations de radios offrant une ambiance jazzy, les klaxons des voitures d'époque et l'atmosphère générale qui règne dans la ville... On s'y croirait et on a presque envie d'enfiler un costume trois pièces et de poser sur notre tête un borsalino, cigarette au coin de la bouche en pensant à notre famille qui a du rester au pays.

Pour ceux qui craignent le retour de la conduite un peu chaotique du premier, sachez que cela a été résolu. Ne vous attendez pas à démarrer au quart de tour comme avec une Ford Mustang, nous restons dans les années 30. Cela se montre globalement plus fluide, avec une tenue de route meilleure. Notons au passage que chaque véhicule possède un comportement différent et il faut pouvoir adapter son choix à la situation (quand le jeu vous en laisse l'opportunité).

Ne vous attendez pas à une copie exacte du jeu d'époque puisque le titre a adapté certaines choses et certains faits pour mieux correspondre à notre époque. Ainsi, le premier chapitre semble un poil plus court que d'origine et certains chemins empruntés ont également l'air d'avoir eu droit à des changements. On est clairement sur l'idée d'un remake et non d'un simple remaster.

ON L'ATTEND... AVEC UNE GRANDE IMPATIENCE !

De ce que l'on a pu en voir dans les premiers chapitres, le jeu respecte très clairement l'objectif initial de garder l'ADN du titre de 2002 en lui offrant un pont sans accroc vers la modernité. Graphismes dans l'air du temps avec de sublimes effets de lumière, atmosphère digne d'un très bon Scorsese avec une galerie de personnages charismatiques, des dialogues au poil et une ambiance année 30 qui fonctionne à merveille. On a simplement hâte d'y retourner le 25 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One.