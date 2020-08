Des dons utilisés pour promouvoir une offre Burger King sur Twitch, les streamers s'indignent

Quand une agence de publicité se vante d'utiliser les streamers sur Twitch pour promouvoir une marque à moindre frais, ça ne passe pas vraiment.

À voir aussi : Twitch : Après l'arrêt de Mixer, Shroud de retour

Il y a quelques jours, une agence a posté une vidéo présentant une campagne de marketing pour Burger King dont le principe était simple : faire des dons d'un montant juste assez élevé (de l'ordre de 3 ou 5 dollars) pour faire apparaître son message sur un live suivi par des milliers de spectateurs et faire la promotion d'un menu pas cher chez Burger King.

En plus d'être affichés sur le live, la plupart des streamers activent une lecture audio automatique des messages, ce qui rend cet outil très efficace pour obtenir de la visibilité et toucher directement son audience.

Le tweet de l'agence est passé inaperçu, jusqu'à ce que des streamers le relaient en condamnant cette pratique et en expliquant que ces publicités ne sont pas consenties, certains avançant l'argument que c'est contre la réglementation de Twitch concernant la "publicité non-désirée" pour les utilisateurs de la plateforme n°1 de streaming.

Title: The King of Stream

Client: Burger King

Team: @weareDAVIDmad



Burger King turned Twitch's donation feature into a marketing campaign.



Check out more #ClientWork, here: https://t.co/F7JV9RUakK pic.twitter.com/KUhtxctwhu