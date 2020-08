Nintendo Switch : La Promo Vive le Multi lancée sur l'eShop, jusqu'à -75%

La fin des vacances approche. Bientôt l'heure, pour ceux qui ont eu la chance de partir un peu, de retrouver ses copains et ses copines. Et probablement se lancer dans des parties en multi. Et sur Switch, certains jeux qui le permettent se trouvent à prix réduit.

Jusqu'au dimanche 30 août, Nintendo propose sur l'eShop une nouvelle promo centrée sur les jeux multijoueur. La promo Vive le Multi offre des réductions pouvant aller jusqu'à -75% sur des dizaines de jeux où l'on peut s'amuser en local et en ligne. De quoi remplir votre carte SD et faire grimper votre capital de points Or My Nintendo rapidement si vous attendiez une telle opportunité.

Voici quelques titres sur lesquels s'appliquent la réduction :

La liste complète des jeux concernés se trouve au bout de ce lien magique.