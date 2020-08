Razer dévoile sa Productivity Suite, une gamme ergonomique en partenariat avec Humanscale

Razer dévoile une nouvelle gamme de produits cette fois en partenariat avec Humanscale, une entreprise qui a pour but de proposer des accessoires ergonomiques pour une meilleure santé de ses utilisateurs.

Cette Productivity Suite se distingue notamment par un design blanc minimaliste (voir notre galerie d'images) permettant de faire une césure avec les produits habituels noirs de chez Razer. La sobriété semble être le maître mot. Il s'agit surtout d'une gamme qui a pour but d'être ergonomique pour ses utilisateurs, notamment au bureau.

Des périphériques pour votre bien être

Alvin Cheung, Senior Vice President de l'unité commerciale Périphériques de Razer explique :

La plupart des périphériques de bureau sont basés sur une conception et une technologie uniques, ce qui devient une source de frustration pour l'utilisateur et un obstacle dans la journée de travail.



Je suis vraiment très fier de la Razer Productivity Suite que nous présentons aujourd'hui avec notre partenaire Humanscale afin de remédier à ces problèmes. Nous sommes convaincus que l'alliance de notre expertise et innovation permettra de faire progresser la productivité sur le lieu de travail.

Pour l'instant cette gamme propose la souris Pro Click, le tapis Pro Glide et le clavier Pro Type.

La Razer Pro Click a été spécialement conçue pour minimiser les risques sanitaires associés à une utilisation prolongée de la souris, notamment les tendinites et le syndrome du canal carpien. La souris propose par un exemple un contour ergonomique permettant de positionner le poignet de l'utilisateur à un angle neutre de 30 degrés, ce qui permet d'éviter un certain inconfort et des blessures liés à la pronation du poignet.

Allant encore plus loin la Razer Pro Click est conçue pour répondre au confort idéal des petites et grandes mains et intègre des appuis allongés pour la paume, le pouce et l'auriculaire afin de soutenir toute la main.

Blanc immaculé

Dans le même ordre d'idée, le clavier Razer Pro Type est aussi pensé pour le bien-être. Il est notamment doté d'un revêtement doux pour un confort de frappe tout au long de la journée et utilise les touches mécaniques Orange de chez Razer pour une frappe silencieuse.

Enfin le tapis Razer Pro Glide, tout de blanc vétu aussi est micro-tissé et résistant pour un guidage rapide permettant des mouvements fluides et sans à-coups.

Les tarifs sont de 109 euros pour la souris Razer Pro Click, 149 euros pour le clavier Razer Pro Type et 12 euros pour le tapis Razer Pro Glide. L'ensemble est disponible dès maintenant sur le site Razer et le 27 août chez les revendeurs.