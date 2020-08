Planet Zoo dévoile son Pack Australie et ses kangourous

Le très mignon Planet Zoo continue tranquillement son petit bonhomme de chemin et dévoile cette fois le Pack Australie qui comme son nom l'indique ajoute une partie de la faune et de la flore de cette région du monde à notre Zoo.

À voir aussi : Planet Zoo dévoile son DLC Amérique du Sud, jungles et jaguars au programme

Comme toujours un nouveau pack est l'occasion d'ajouter des animaux. Cette fois ils sont au nombre de 5 et en voici la liste complète :

Le Koala

Le Kangourou Roux

Le Dingo

Le Casoar à casque

Le Lézard à langue bleue

En s'inspirant de l'Outback australien, Frontier laisse la possibilité aux joueurs de modifier leurs zoos avec une gamme de nouvelles pièces de construction et de flore. On y trouve ainsi de nombreuses plantes et arbustes provenant des zones arides ainsi que de nouvelles teintes pour les sols (dont vous pouvez avoir un aperçu dans les screenshots de notre galerie).

Planet Zoo: Australia Pack sera aussi accompagné de nouveaux contenus gratuits à venir pour les joueurs. Cette mise à jour inclura notamment de nouvelles variations de couleurs dues aux gênes des animaux, la possibilité de sélectionner plusieurs membres de l'équipe pour une gestion plus fluide, de nouveaux objets et feuillages, ainsi que des ajustements et améliorations divers pour la gestion du parc.

Ce pack Australie sera disponible sur Steam dès le 25 août pour 9,99 euros.