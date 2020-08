Black Myth Wu Kong : 13 minutes de gameplay pour un action-RPG chinois alléchant

Nous vous parlions de Son Goku dans un article paru il y a quelques minutes. Vous le savez peut-être, à l'origine, le héros de Dragon Ball était inspiré d'un personnage du célèbre roman chinois de Wu Cheng'en La Pérégrination vers l'Ouest, Sun Wukong, le Roi des Singes. Celui-ci va une nouvelle fois devenir héros de jeu vidéo. Mais attention les yeux.

Si vous en étiez resté au très coloré et enfantin Monkey King : Hero is Back, le choc s'annonce rude. Avec Black Myth Wu Kong, prévu sur PC, consoles (sans précisions) et plateformes de Cloud Gaming, le studio chinois Game Science annonce clairement son intention de faire jouer le dieu simiesque dans une autre cour.

La première vidéo de cet action-RPG partagée ce jeudi 20 août, qui révèle treize minutes de gameplay d'une version alpha, fait déjà sensation. Et pour cause, la réalisation et l'esthétique de ce titre conçu sous Unreal Engine sont assez somptueuses, et le fait qu'il ait des allures de AAA chassant sur les terres de Dark Souls sur fond de mythologie chinoise asiatique ne le rend que plus intriguant. Personnellement, ça m'émoustille.

Le site officiel ne manque pas d'illustrations (voir dans notre galerie d'images ci-dessous) et propose même de courtes vidéos d'ambiance, que l'on qualifiera d'efficaces, ce qui ne va pas calmer notre impatience. Mais pas de date de sortie pour le moment. Cruel.