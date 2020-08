Twitter : Le compte de l'E3 partage un article jugé sexiste et s'attire les foudres d'Internet

Les organisateurs de l'E3 ont, ce mardi 18 août, suscité une gigantesque vague de colère après la publication d'un tweet assez peu judicieux, à l'heure où le sexisme dans le jeu vidéo est un sujet plus que sérieux.

Le tweet (archivé et visible dans notre galerie d'images ci-dessous) n'avait manifestement aucune mauvaise intention.

Une chouette liste de jeux auxquelles les joueuses s'adonnent - un de vos favoris dans la liste ?

Ce post sert de tremplin vers un article du site Parade, toujours accessible grâce à archive.today, qui se veut un classement de "25 jeux en ligne que les femmes devraient apprécier", rédigé par la journaliste Nicole Pajer.

Le problème est déjà perceptible rien qu'au titre - comme s'il fallait cloisonner et séparer homme et femmes et accoler des types de jeux. La suite n'est pas plus facile à avaler, avançant un nombre assez phénoménal de stéréotypes, cassant la promesse annoncée de productions online gratuites avec Animal Crossing : New Horizons ou encore Overwatch, et usant d'un langage quelque peu rabaissant (fille au lieu de femme, par exemple). Malgré les témoignages de joueuses ou développeuses, on a l'impression d'être revenu quelques décennies en arrière et qu'il s'agit d'un papier parodique et surtout destiné à placer le plus de termes et noms "SEO-friendy", comme on dit dans la Start-up Nation.

Les réactions outrées, moqueuses, stupéfaites ont été nombreuses, notamment du côté des voix qui portent dans le Jeu Vidéo. L'ESA a quelque temps après effacé le gazouillis et fait savoir que l'erreur avait été comprise :

We messed up. We are taking down the post and apologize for perpetuating a harmful stereotype. We will do better. - E3 (@E3) August 18, 2020

Nous avons merdé. Nous retirerons le post et nous excusons d'avoir perpétué un stéréotype blessant. Nous allons nous améliorer.

Ce genre de publicité n'est pas forcément bienvenu, alors que l'édition 2020 de l'E3 a été annulée et que le salon californien, dont certaines idées ne plaisent pas à tous les acteurs de l'industrie, est quelque peu secoué. L'E3 2021 est censé se tenir du 15 au 17 juin prochains.