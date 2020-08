Xbox Game Pass : Les prochains jeux disponibles et sur le départ révélés

Microsoft propose un programme de jeux en illimité par abonnement qui s'enrichit régulièrement, aussi bien sur Xbox One que sur PC. Voilà ce qui vous attend, en arrivées comme en départs, à partir de... MAINTENANT.

À voir aussi : Xbox : "Une grosse raison de plus" de s'abonner au Game Pass serait bientôt révélée

La fin du mois d'août se dessine tranquillement. Mais pas celle de la fin des ajouts au catalogue Game Pass, qui lui ne cesse de grossir. Après Flight Simulator et Spiritfarer ce mardi 18 août, une foule d'autres titres s'apprête à débarquer incessamment sous peu sur PC et Xbox One.

Lesquels ? Eh bien ceux-là :

20 août

21 août

New Super Lucky's Tale (Console et PC)

27 août

28 août

1et septembre

3 septembre

Mais comme vous le savez, la vie n'étant pas juste, il faut aussi se préparer à dire au revoir, et pas à n'importe qui. Alors dépêchez-vous si vous les avez sur le feu !

31 août

1er septembre

7 septembre

Rappelons que l'abonnement Xbox Game Pass coûte 9,99 euros par mois sur console et, sur PC, à 3,99 euros en prix - premier mois à un 1 euro en ce moment. L'offre Ultimate, qui regroupe le Game Pass et l'abonnement Gold (indispensable pour le jeu en ligne) est à 12,99 euros par mois (et 1 euro pour le premier mois).