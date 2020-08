Microsoft : Windows 10 tease son nouveau menu Démarrer en vidéo

Microsoft souhaite offrir une "nouvelle peau" à Windows 10 et quoi de mieux pour cela que de changer le menu Démarrer ? Le constructeur vient de dévoiler une vidéo avec un petit aperçu de ce qui nous attend.

Pour l'instant pas de trace d'un nouveau système d'exploitation mais Microsoft souhaite tout de même moderniser Windows 10 pour qu'il soit dans l'air du temps. Ainsi le menu Démarrer va avoir le droit à de nouvelles icônes, visiblement plus large et plus colorés.

En fait Microsoft va tout simplement adopter le Fluent Design, un format open source permettant de modifier en profondeur l'apparence de l'OS. Les adeptes du "tuning" bureautique savent déjà bien comment tout ceci fonctionne.

Souvent, le Fluent Design laisse place à une atmosphère assez épurée et "futuriste", et c'est d'ailleurs ce que l'on peut apercevoir dans la dite vidéo disponible ci-dessus. Logiquement, tout ceci devrait arriver pendant l'année 2021. Le but de Microsoft est d'offrir aux utilisateurs une interface plus attrayante visuellement.

