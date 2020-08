EA Access devient EA Play, arrivée sur Steam à la fin du mois

Il faut suivre car les utilisateurs s'y perdent presque, mais EA Play, anciennement baptisé EA Access, donne une date de son lancement sur Steam, la plateforme de Valve.

L'EA Play arrive donc le 31 août 2020 sur Steam, sachant qu'il est déjà présent sur Origin, la plateforme maison de chez EA.

Pour récapituler et ne perdre personne, sachez qu'il y a quelques jours nous avons appris que les services d'Electronic Arts EA Access et Origin Access allaient se regrouper sous un seul et même terme, EA Play (oui, comme les conférences E3 de l'éditeur).

Le but de cette manoeuvre est de n'avoir qu'une seule marque. C'est ainsi plus simple pour l'éditeur d'en faire la promotion et pour l'utilisateur de comprendre ses droits.

Cette offre prend la forme d'un abonnement de 3,99 euros par mois qui donne l'accès à tout un catalogue de jeux Electronic Art ainsi que des Early Access, des démo jouables, etc. L'utilisateur peut aussi profiter d'éléments cosmétiques inédits dans certains jeux en ligne.