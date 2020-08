Baldur's Gate 3 date le début de son accès anticipé

Comme prévu, ce mardi 18 août a vu se tenir le PANEL FROM HELL qui, sous ce nom inquiétant, cachait des intentions tout ce qu'il y a de plus sympathiques de la part de Larian Studios on a pu y apprendre, entre autres, quand les joueurs pourraient enfin mettre la main sur Baldur's Gate III.

À voir aussi : Baldur's Gate 3 : Nos impressions sur le très (très) prometteur RPG de Larian (+ photos et vidéo)

L'accès anticipé de Baldur's Gate III devrait débuter le 30 septembre 2020 sur PC et Google STADIA. Durant ce panel animé par Geoff Keighley dans lequel intervenaient Swen Vincke et Adam Smith, directeur créatif et scénariste principal de Larian Studios, ainsi que Chris Perkins, designer principal de Donjons & Dragons, on a pu découvrir la dernière partie de l'introduction en CGI, dévoilant où les joueurs débuteront l'aventure : dans l'Averne, première strate des Enfers des Royaumes Oubliés.

A également été montré un nouvel extrait de gameplay bien juteux, dans lequel le protagoniste a le choix d'aider un cerveau s'adressant à lui, avec des conséquences qui peuvent être fâcheuses, comme les connaisseurs de l'univers peuvent le deviner.

Cinq personnages "Origine" ont aussi été confirmés pour l'Accès Anticipé :

Astarion (Voleur Elfe/Vampire)

Gale (Magicien Humain)

Lae'zel (Guerrière Githyanki)

Shadowheart (Clerc Demi-elfe)

Wyll (Sorcier Humain)

Enfin, des chiffres ont été communiqués pour comparer l'ampleur de cet Early Access avec celui de l'excellent Divinity Original Sin 2 :

Nombre de combats : 22 dans l'accès anticipé de DOS2 contre 80 dans l'accès anticipé de BG3

: 22 dans l'accès anticipé de DOS2 contre 80 dans l'accès anticipé de BG3 Nombre de lignes de dialogue en anglais : 17 600 dans l'accès anticipé de DOS2 contre 45 980 dans l'accès anticipé de BG3

: 17 600 dans l'accès anticipé de DOS2 contre 45 980 dans l'accès anticipé de BG3 Nombre de personnages : 142 dans l'accès anticipé de DOS2 contre 596 dans l'accès anticipé de BG3

: 142 dans l'accès anticipé de DOS2 contre 596 dans l'accès anticipé de BG3 Nombre de sorts / d'actions : 69 dans l'accès anticipé de DOS2 contre 146 dans l'accès anticipé de BG3

Et pour tout le reste, il suffit de regarder le PANEL FROM HELL ci-dessus, tout simplement.