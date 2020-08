Nvidia annonce la Bêta de GeForce NOW sur ChromeOS

Souhaitant se diversifier un maximum pour toucher le plus de public possible, Nvidia lance en grande pompe la Bêta de son service de Cloud Gaming GeForce NOW sur ChromeOS.

Le lancement de la version Bêta de Geforce NOW sur ChromeOS ce mardi 18 août va donc permettre aux utilisateurs de Chromebooks de pouvoir jouer à des jeux PC grâce au Cloud via GeForce NOW.

Le service est rappelons-le disponible sur PC, Mac, Shield et appareils Android. Pour s'inscrire, il suffit simplement de se rendre sur play.geforcenow.com et de se connecter avec un compte GeForce NOW. Ensuite, l'inscription laisse le choix entre la création d'un compte Fondateur ou gratuit.

Nvidia en profite pour lancer un abonnement Fondateur de six mois incluant un Battle Pass pour la première saison d'Hyper Scape ainsi que du contenu in-game exclusif pour 27,45 euros.

Pour mémoire l'offre payante, baptisée Fondateur, est proposée à un tarif de 5,49 euros par mois, sans engagement mais avec toutefois une restriction : pas plus de six heures de suite pour une session.