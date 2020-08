Un Nintendo Direct serait prévu pour la semaine prochaine

Voilà des mois que Nintendo ne présente plus de Nintendo Direct plein et entier, mais se contente de vidéos plus courtes, centrées sur une poignée de projets tiers, ou des indés, comme ce mardi 18 août 2020. Et si cela arrivait enfin ?

À voir aussi : Nintendo Switch : Suivez l'Indie World à 18h00

En avril dernier, Jeff Grubb, journaliste de Venturebeat à qui tout le monde aime se confier et dont nombre de prédictions se sont avérées exactes ces derniers temps, croyait savoir que Nintendo ne pourrait pas tenir de Nintendo Direct en juin la faute au COVID-19. Nous sommes en août, et toujours rien de copieux à l'horizon.

Des usagers du forum ResetEra, avançant sous le pseudo aventurier de NateDrake et plus sportif de C.Tsubsa, après avoir déjà laissé entendre qu'un Indie World surgirait avant son annonce, ont commencé à laisser des indices comme quoi un VRAI Nintendo Direct aurait lieu le vendredi 28 août. Théorie sur laquelle le bon Jeff Grubb, sur Twitter, a rebondi à sa manière en plaçant l'événement dans le temps de la Gamescom, entre le 27 et le 30 août, donc.

Le dernier Nintendo Direct avait été diffusé le 5 septembre 2019. Cela commence à dater. Et d'aucuns s'inquiètent du line-up de la Nintendo Switch pour la fin de cette année.

[Via]