Harcèlement et sexisme chez Rocksteady, les patrons accusés de n'avoir rien fait

À quelques jours du premier coup de projecteur sur Suicide Squad : Kill The Justice League, le studio londonien à l'origine des Batman Arkham se retrouve lui aussi dénoncé pour une ambiance un peu trop "boys' club".

À voir aussi : Warner Bros. Montréal tease encore son jeu Batman

Par le biais d'un article du Guardian publié ce 18 août 2020, on découvre qu'une dizaine de femmes travaillant chez Rocksteady Studios, sur seize, ont envoyé en novembre 2018 une lettre à leur direction pour dénoncer une atmosphère toxique au sein du studio.

Sont évoqués des injures à l'encontre de la communauté transgenre, des discussions sur la gente féminine principalement insultantes et sexuelles ainsi que des commentaires inappropriés, des regards insistants et des avances non désirées de la part de certains collègues de sexe masculin.

Si l'article existe, c'est parce qu'une des signataires, motivée par les changements opérés chez Ubisoft ces derniers temps, n'a pas constaté d'évolution depuis et que des employées souffrent de sexisme et de comportements déplacés aujourd'hui, et que leur voix ne pèse rien dès lors que le design de personnages féminins un peu trop osé est abordé. Sans oublier que les gens dans le secret craignaient de devoir partir et de ne plus être crédités sur le projet en cours.

Elle explique que la seule réaction des patrons à l'époque a été d'organiser un séminaire d'une heure au terme duquel il était simplement exigé une signature prouvant qu'une formation avait été prodiguée.

Je pense que l'une des bonnes choses qui peut découler du fait que j'ai partagé cette lettre, c'est que cela montre à l'industrie du jeu que peu importe la place que prend votre société et à quel point vous dites promouvoir la diversité, si vous faite l'autruche, ça se saura tôt ou tard.

Contacté, Rocksteady a répondu :

En 2018, nous avons reçu une lettre de certaines de nos employées exprimant diverses inquiétudes, et nous avons immédiatement pris des mesures pour résoudre les problèmes soulevés. Durant les deux dernières années nous avons été à l'écoute et appris de nos employés, nous assurant que tout le monde se sentait soutenu. En 2020, nous avons plus que jamais la volonté de développer une culture inclusive et nous sommes déterminés à défendre notre personnel.

De nouvelles initiatives seraient en cours. Rocksteady, qui avait diffusé une vidéo sur sa volonté d'inclusion en mars dernier emploie plus de 239 personnes. Pour son prochain jeu, basé sur Suicide Squad, à quoi ressemblera Harley Quinn ?