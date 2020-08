Steam : Interdiction de promouvoir ses jeux sur d'autres plateformes

Il n'y a pas que les plans qui peuvent changer, les règlements aussi. Celui de la boutique de Valve a connu une petite modification qui vise à contraindre les développeurs à ne pas communiquer concernant d'autres versions d'un même jeu.

Le document destiné aux partenaires de Steam dans la partie Hub Communautaire a connu une modification au niveau de la Foire aux Questions. Voici ce que l'on peut lire à l'interrogation concernant la possibilité de laisser la communauté Steam connaître l'actualité des autres versions d'un même titre :

Dans le jeu que vous proposez via Steam, et dans les communications sur Steam, vous ne pouvez promouvoir que la version Steam et sa disponibilité que sur Steam, et pas d'autres plateformes de distribution. Cela s'applique à la fois aux versions complètes de votre jeu et aux correctifs de contenu qui modifient la version existante.

Il est vrai que de nombreux développeurs profitent de la page Steam de leurs projets pour communiquer directement avec tous les fans, sans forcément se restreindre au store de Valve. Ordonner la fin de cette centralisation des infos et les liens vers d'autres boutiques comme l'Epic Games Store, GOG, Uplay ou Origine, par exemple, a quelque chose d'assez logique. Restera à voir pour certains indépendants ayant besoin de visibilité comment va être accueillie et digérée la nouvelle.

