Hitman 3 parle de ses modes de jeu, focus sur le solo

Bien que janvier 2021 soit, en principe, encore assez éloigné, cela n'empêche pas Hitman 3 ne se montrer très présent et de continuer à se dévoiler davantage. Cette fois, c'est le contenu global qui est abordé par les développeurs.

À voir aussi : Hitman 3 : IO Interactive décrit l'expérience VR en vidéo

En dehors d'une compatibilité PlayStation VR qui s'étendra aux épisodes précédents, que proposera le dernier épisode de la trilogie World of Assassination ? La question est vite répondue par IO Interactive qui a publié un long post sur le site officiel pour décrire les modes de jeux de Hitman 3. S'il y a un air familier, on remarque aussi quelques changements.

Campagne

Le mode campagne de HITMAN 3 vous emmènera dans une aventure de globe-trotter vers de vastes bacs à sable et livrera une conclusion dramatique à la trilogie World of Assassination. L'Agent 47 revient en tant que professionnel impitoyable pour les contrats les plus importants de toute sa carrière et lorsque la poussière retombera, le monde qu'il habite ne sera plus jamais le même.

Cibles éphémères

Les enjeux grands et le temps presse. Les cibles éphémères sont le défi ultime de Hitman et sont conçues pour offrir une expérience passionnante et palpitante. Vous devez traquer une cible unique, avec peu ou pas d'aide du HUD ou de l'Instinct, et élaborer un plan pour l'éliminer à la volée. Bonne chance. Dans HITMAN 3, nous apportons des modifications à la formule Cible éphémère que nous révélerons ultérieurement.

Contrats Escalades

Presque tout se passe dans les Escalades. Attendez-vous à ce que vos compétences de jeu soient testées au maximum à mesure que de nouveaux éléments vous sont proposés à chaque étape du contrat. Des restrictions de déguisement, des caméras de sécurité supplémentaires et d'autres types de complications s'imposeront à vous. Vous devrez tous les surmonter - tout en réussissant à éliminer vos cibles - pour que votre mission soit un succès !

Mode Contrats

La création est au coeur du mode Contrats. Choisissez vos propres cibles, décidez comment les éliminer, puis mettez tout en place. Une fois que vous avez terminé le contrat vous-même, mettez vos amis au défi de concourir pour le meilleur score dans les classements. De puissants outils de recherche vous permettent de trouver le type exact de contrat auquel vous souhaitez jouer et de rechercher des contrats en vedette, où IO Interactive choisit le meilleur des meilleurs pour être joué par toute la communauté.

Sniper Assassin

Dédié aux missions à longue portée, Sniper Assassin vous charge d'éliminer les cibles et les gardes sans déclencher d'alarme, tout en complétant des défis pour augmenter votre multiplicateur de score. Dans HITMAN 3, Sniper Assassin peut être joué dans les cartes existantes en tant qu'expérience solo uniquement. Nous nous préparons à mettre fin aux serveurs coopératifs dans HITMAN 2 avant le lancement de HITMAN 3 et nous partagerons une chronologie exacte et une solution aux trophées multijoueur du mode dans les mois à venir.

Mode fantôme

Le multijoueur compétitif 1v1 est venu pour la première fois dans la franchise Hitman avec le mode Ghost. Étant donné que nous nous concentrons actuellement sur d'autres domaines du Monde de l'Assassinat, le mode fantôme ne sera pas présenté dans HITMAN 3 et nous avons pris la décision difficile d'arrêter les serveurs du mode fantôme pour HITMAN 2 le lundi 31 août 2020. Nous avons appris un beaucoup de choses du mode Ghost au cours des deux dernières années et utiliserons tous ces enseignements pour ce que nous ferons à l'avenir en ce qui concerne le multijoueur.

Nous tenons à remercier sincèrement tous nos joueurs qui ont apprécié le mode Ghost au cours des deux dernières années. Nous attendons avec impatience quelques autres matchs en ligne et levons un verre pour le mode Ghost une dernière fois. Une autre chose : le Costume Fantôme, qui ne peut être déverrouillé qu'en jouant au mode Ghost, sera ajouté en tant que déverrouillage dans HITMAN 3.

Hitman 3 est attendu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC pour janvier 2021.