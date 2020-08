Firewatch : L'adaptation cinématographique de nouveau en chantier

Le projet de film adapté de Firewatch annoncé en 2016 s'était fait quelque peu oublier. Mais en ce mois d'août 2020, le voilà en train de refaire surface. C'est le très sérieux The Hollywood Reporter qui en fait mention.

The Hollywood Reporter explique que Snoot Entertainment, une boite de production indépendante s'associe au développeur de jeux vidéo Campo Santo pour une adaptation en long-métrage de Firewatch, tombée une première fois aux oubliettes après le rachat de Good Universe par Lionsgate en 2017.

Situé dans la nature sauvage du Wyoming en 1989, le jeu raconte l'histoire d'un garde forestier prénommé Henry, connecté via une radio portable à son superviseur, Delilah. Ceux qui ont joué au jeu savent à quel point le titre propose une atmosphère très particulière.

Keith Calder et Jess Wu Calder produiront pour Snoot Entertainment et Sean Vanaman et Jake Rodkin produiront du coté de chez Campo Santo.

Vanaman s'est exprimé :

Jess et Keith sont des producteurs de films travailleurs et visionnaires avec un goût impeccable pour les jeux vidéo. Ce n'est pas sans rappeler lorsque nous avons rencontré Joe Drake et l'équipe de Good Universe en 2016, nous le savions lors de notre première conversation avec Jess et Keith qu'ils feraient d'excellents partenaires. Nous n'avons aucun doute sur leur expertise, leur goût et leur passion et nous supposons que notre expérience en tant que développeurs de jeux médiocres fera de nous des partenaires producteurs de premier ordre.

De son coté le producteur Keith Calder s'amuse de la situation en expliquant :

Firewatch est une réalisation étonnante, une oeuvre d'art magnifique et déchirante. Je suis ravi que Sean et Jake nous laissent ruiner leur jeu vidéo parfait en le transformant en film et / ou série télévisée.

Il ne reste plus qu'à attendre pour voir quelle direction va prendre le film. S'il respecte à la lettre le jeu vidéo on devrait avoir le droit à un thriller sympathique.