MSI Optix MAG271VCR : Un écran incurvé de 27 pouces/165 Hz se dévoile

Une fois n'est pas coutume un constructeur dévoile un nouvel écran au beau milieu du mois d'août. Il s'agit de MSI avec son Optix MAG271VCR.

L'année 2020 continue décidément sur la "mode" des écrans incurvés et cet Optix MAG271VCR reprend lui aussi cette caractéristique. Il s'agit en effet d'un modèle avec une courbure de 1800R. Ce 27 pouces est une dalle VA en Full HD (1920 x 1080) qui a la particularité de proposer une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz.

Il s'agit d'un excellent choix pour les amateurs de FPS et autres shooters réclamant un frame rate très élevé. Coté couleurs et contraste MSI annonce un rapport de contraste de 3000:1 et une luminosité de 250 cd/m² avec une couverture de 99,92 % de l'espace colorimétrique DCI-P3.

Enfin, il est compatible Adaptive Sync mais on ne sait pas si il est compatible G-Sync ou FreeSync. Etant donné la volonté de Nvidia de vouloir rendre le plus d'écrans possible compatibles G-Sync on peut espérer avoir une compatibilité double.

Classiquement la connectique de cet écran se compose d'un DisplayPort 1.2a (seul moyen de profiter d'une fréquence de 165 Hz), d'un HDMI 2.0 et d'un HDMI 1.4. (Voir l'écran dans notre galerie).

Nous n'avons ni tarif date de sortie pour l'instant.