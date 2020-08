Xbox Series X : La console s'expose intégralement sur un salon allemand

Nombreux sont les joueurs à attendre de pied ferme l'arrivée des consoles de nouvelle génération. Alors que les dates et prix de la PS5 et de la Xbox Series X se font encore attendre, Microsoft a décidé de mettre en avant sa machine en Allemagne.

À voir aussi : Xbox présente en vidéo les manettes pour jouer au Game Pass en mode console portable

C'est donc au pays de la currywurst et plus précisément durant l'événement Xperion E-Arena organisé par Saturn, ouvert au public et centré sur le jeu vidéo, que les visiteurs ont pu découvrir la Xbox Series X sous une vitre de verre et ainsi distinguer ses lignes et se faire une idée de son format.

Deux images de la console ont évidemment émergées sur les Internets par le biais de Twitter :

Series X was exhibited at the Xperion e-arena in Saturn (Germany). It looks great. pic.twitter.com/HjODjbyqH1 - Siri's Ex. (@architectu2) August 17, 2020

Xbox Series X was exhibited at the Xperion e-arena in Saturn (Germany) pic.twitter.com/xiMvia1FnX - Mr..Keema (@KeemaMr) August 17, 2020

Cela permet d'admirer la console de part et d'autre. Microsoft intensifie sa communication et sa présence au vue du futur lancement de la Xbox Series X. Reste maintenant à déterminer un prix afin d'être fixé pour le mois de novembre, et ouvrir les précommandes dans la foulée. De nouvelles informations auraient du être partagées ce mois-ci, mais selon les dernières affirmations d'insiders réputés, cela ne devrait finalement pas être le cas.

[Source]