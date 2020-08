Nvidia : Une RTX 3090 au programme avec des premiers indices de prix ?

En ce moment c'est la pêche aux rumeurs pour les prochaines cartes Nvidia RTX. Il suffit presque de se baisser pour trouver des informations émanant d'un peu partout. Voilà ce qu'on peut apprendre aujourd'hui.

Comme souvent on maniera ce qui suit avec les pincettes de circonstance : il existerait un modèle 90 pour la génération 3000, et sur le site chinois ChipHell un utilisateur explique connaitre les prix de cette fameuse carte 3090 qui serait disponible en deux modèles. Notons qu'il s'agirait de deux modèles de la marque Colorful et non des versions maisons de chez Nvidia.

L'un posséderait un refroidissement à air classique et l'autre un refroidissement hybride beaucoup plus onéreux. La première carte serait proposée à 13.999 yuans et la seconde 12999 yuans, ce qui correspond actuellement à environ 1700 euros et 1580 euros. Le modèle à air est baptisé Vulcan et le modèle Hybride Neptune. Ce dernier aurait un système de dissipation thermique extrêmement performant.

L'utilisateur explique que la 3090 n'est autre qu'un modèle Titan et que la nomenclature 90 a pour objectif de remplacer la gamme Titan. Voilà qui risque, si c'est vrai de perdre, l'utilisateur habitué à la dénomination colossale.

