Fortnite mobile : Apple lance un ultimatum à Epic Games

En fin de semaine dernière, après une manoeuvre visant à ne pas se faire ponctionner comme tout le monde de 30% sur les boutiques mobiles, Epic Games voyait son Fortnite retiré de l'App Store et de Google Play. Suite aux dépôts de plaintes, les tensions ne sont pas du tout retombées.

Le torchon brûle entre la société de Cary et la firme à la pomme. Plutôt que des discussions calmes et réfléchies, le conflit a débouché sur un épisode qui s'annonce encore plus sanglant. Apple a en effet

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8 - Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 17, 2020

Apple a retiré Fortnite de l'App Store et a informé Epic que le vendredi 28 août Apple résiliera nos comptes développeurs et coupera les accès d'Epic aux outils de développement iOS et Mac. Nous demandons à la court de faire cesser ces représailles.

Et de fait une demande d'injonction préliminaire a été déposée,. prétextant qu'une telle décision endommagerait la réputation d'Epic Games et serait catastrophique pour le business de la société, notamment à cause d'une éventuelle perte de compatibilité Unreal Engine qui pourrait affecter de nombreuses applications, dont d'autres jeux très populaires, comme PUBG, pour ne citer que lui...

Apple a depuis répondu assez sereinement à la situation, chez nos confrères de The Verge.

L'App Store est conçu pour être un lieu sûr et de confiance pour les utilisateurs et une excellente opportunité commerciale pour tous les développeurs. Epic a été l'un des développeurs les plus prospères de l'App Store, devenant une entreprise de plusieurs milliards de dollars qui atteint des millions de clients iOS à travers le monde. Nous souhaitons vivement que l'entreprise fasse partie du programme Apple Developer Program et garde ses applications sur le Store. Le problème qu'Epic s'est créé est un problème qui peut facilement être résolu s'ils soumettent une mise à jour de leur application qui la rétablit pour se conformer aux directives qu'ils ont acceptées et qui s'appliquent à tous les développeurs. Nous ne ferons pas d'exception pour Epic car nous ne pensons pas qu'il soit juste de faire passer leurs intérêts commerciaux avant les consignes qui protègent nos clients.

Si Epic peut se sentir dans son bon droit et continuer d'appeler les joueurs et développeurs à le suivre dans ce conflit, Apple semble ne pas être prêt à flancher aussi facilement. La guerre ne fait que commencer.