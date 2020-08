Oddworld Soulstorm : Microids éditera les versions physiques PS4 et PS5

La nouvelle version de la deuxième aventure du Mudokon le plus célèbre de la galaxie (en même temps, nous n'en connaissons pas beaucoup d'autres) se rapproche. Peut-être pas assez vite au goût des fans, d'ailleurs. Mais la nouvelle du jour fera à coup sûr plaisir aux plus matérialistes.

À voir aussi : E3 2019 : On a joué à Oddworld Soulstorm, un exode qui ne va pas diviser

C'est ce qu'on appelle une confiance renouvelée. Après avoir confié les éditions Switch de Stranger's Wrath, l'Odyssée de Munch et New 'n' Tasty au plus vieil éditeur français, Lorne Lanning et Oddworld Inhabitants ont décidé que cela ne pouvait pas s'arrêter là.

Microids sera donc l'éditeur des versions boites PS4 et PS5 d'Oddworld : Soulstorm prévues en exclusivité consoles temporaire pour cette fin d'année, en même temps que la version PC (Epic Games Store).

Une excellente nouvelle, n'est-ce pas ? On prendra soin de rappeler que Soulstorm est une version modernisée et un poil réaménagée de L'Exode d'Abe, sorti en novembre 1998 sur PlayStation et PC. Il y sera toujours questions d'aider les congénères du héros. Mais qui sait quels autres mystères attendent les connaisseurs de l'original, en plus d'une réalisation assez sublime ?