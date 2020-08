Notre Calendrier des sorties des 40 plus gros jeux vidéo prévus avant 2021

C'est l'été, et que fait-on l'été ? Eh bien on se pose une question essentielle : "à quoi vais-je jouer durant la seconde moitié de l'année ?". Voici sans plus attendre le calendrier des plus "gros" jeux et extensions à venir jusqu'à la fin 2020 en vidéo ci-dessus et en infographie ci-dessous.

Comme vous allez le constater, cette fin d'année s'annonce plutôt sympathique, voire VRAIMENT sympathique, en réalité réelle. Alors n'oubliez pas qu'il est encore temps d'économiser, et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ci-dessous ce que vous comptez savourer dans les prochains mois.

Évidemment, cette liste est non-exhaustive et il manquera forcément quelques jeux chers à votre coeur (ceci est la dure loi de la sélection vidéoludique), et il est toujours possible que certains d'entre eux, aux dates qui semblent gravées dans le marbre, se trouvent reportés.