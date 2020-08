You Suck at Parking : Un jeu de stationnement décalé s'annonce et recrute pour son alpha

Dans une année 2020 franchement peu joyeuse, on a tous besoin d'un peu de couleur et d'humour, comme l'a prouvé le lancement très réussi de Fall Guys. Et même s'il est question d'automobile et de stationnement, ce qui ne devrait pas vraiment prêter à sourire, le nouveau projet de Happy Volcano (The Almost Gone) semble avoir ce qu'il faut pour nous tirer de la morosité.

Quand un anglophile vous assène un "You Suck at Parking" ou vous laisse une carte de visite où sont inscrits ces doux mots sur votre pare-brise, cela signifie que vous êtes garé comme une merde, comme on dit en bon français. Et autant dire que ça ne fait jamais très plaisir. Avec le jeu dont nous parlons dans cet article, c'est un peu différent.

You Suck at Parking, annoncé sur Steam pour 2021, vous proposera de tester vos capacités en matière de stationnement. Mais les belges de Happy Volcano vous donneront une bonne excuse pour ne pas réussir à vous caler sur l'emplacement désigné, puisque tout, absolument tout, sera contre vous dans ce jeu de course décalé à souhait où il faudra s'arrêter comme il faut.

Les différents circuits proposés seront piégés idéalement pour vous n'atteignez jamais votre but, tandis que la physique globale vous donnera ce petit fil à retordre supplémentaire dont vous n'aviez pas besoin, mais indispensable, on s'en doute déjà, à ce que les fous-rires soient légion. Une chose est sûre, ce sera toujours plus agréable que la conduite en région parisienne.

À noter que le studio de Louvain ne compte pas attendre pour vous laisser essayer You Suck at Parking : une alpha fermée est en cours et, pour le bien du développement, vous êtes officiellement invités au bout de ce lien.