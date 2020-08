Tencent : Le jeu vidéo permet de dépasser ses attentes en termes de bénéfices

On ne le dit jamais assez, mais la Chine est un marché énorme pour le Jeu Vidéo. C'est ainsi que Tencent devient tout simplement premier en termes de revenu pour les entreprises de jeux vidéo.

À voir aussi : System Shock 3 chez Tencent : OtherSide clarifie (presque) la situation

Tencent a publié des résultats financiers montrant une croissance ultra-rapide et cela s'explique en grande partie grâce au jeu vidéo. Tencent est la plus grande société de jeux vidéo au monde en termes de chiffre d'affaires et les chiffres ne font que monter inlassablement. Ainsi le géant a déclaré que ses bénéfices récents avaient augmenté de 37% pour atteindre 33,1 milliards de yuans (4,8 milliards de dollars) par rapport à la même période l'année dernière, grâce à son activité sur les jeux mobiles.

L'entreprise explique elle même que cette performance a permis de dépasser toutes les attentes de leurs analystes financiers. Il faut dire que l'Empire du Milieu est un marché énorme que l'entreprise chinoise domine très largement. On peut trouver un début de réponse à ces chiffres grâce à la pandémie de COVID-19 qui a surement aidé à booster les revenus.

En effet, lors du confinement chinois, de nombreuses personnes se sont retrouvées à vouloir s'occuper et quoi de mieux pour cela que d'installer des jeux qui sont en plus pour la plupart gratuits ou du moins sur un modèle économique free to play qui permet de s'assurer d'avoir une base de joueur énorme et des entrées d'argent fréquentes grâce aux microtransactions.

Comme le rapporte le site newzoo dans son classement via un tableau, Tencent était le leader sur le marché du jeu vidéo en 2019.

Tencent : 5,22 milliards de dollars de revenus Sony : 3,879 milliards de dollars de revenus Apple : 2,887 milliards de dollars de revenus Microsoft : 2,831 milliards de dollars de revenus Nintendo : 2,286 milliards de dollars de revenus

Le catalogue de Tencent est en plus assez énorme puisque c'est eux qui s'occupent de PUBG Mobile et Call of Duty Mobile.

[Via]