Marvel's Spider-Man : Une vidéo Deepfake incruste Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire

Le YouTubeur BabyZone qui est réputé pour ses sympathiques vidéos Deepfake vient encore de frapper. Cette fois il s'attaque au Spider-Man PS4 pour y ajouter le visage des trois acteurs qui ont joué l'homme araignée à l'écran depuis les années 2000.

Si vous avez envie de retrouver le trio d'acteur Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire dans le jeu vidéo Spider-Man c'est à moitié possible via la vidéo de Deepfake visible ci-dessus. Si cela ne vous suffit pas BabyZone a littéralement ajouté une bonne partie du casting du Spider-Man de Sam Raimi dans une autre vidéo visible aussi ci-dessus.

On y trouve donc en plus de Tobey Maguire celui de Willem Dafoe, Kirsten Dunst et Alfred Molina. Il est assez fou de voir à quel point le rendu est saisissant. Cela fonctionne bien mieux que le DeepFake dans des extraits de films.

Maintenant on a presque envie qu'un mod soit disponible dans le jeu pour réaliser ce genre de chose.

