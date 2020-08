Legends of Runeterra : Lulu débarque dans le jeu, sa carte présentée en vidéo

Un personnage emblématique de l'univers de LoL sera disponible dès le 26 août prochain dans Legends of Runeterra, avec la sortie de la prochaine extension, l'Appel de la Montagne.

À voir aussi : Legends of Runeterra : Appel de la Montagne, la prochaine extension, se dévoile en vidéo

Lulu, l'une des supports et des yordles les plus emblématiques de League of Legends, arrive sur Legends of Runeterra pour transformer ses ennemis en écureuils et mettre un "GIGANTO !" sur ses alliés. Dans une vidéo, toutes les mécaniques de sa carte ont été dévoilées, en s'inspirant de ses capacités sur le MOBA de Riot Games.

Pour les joueurs qui ne sont pas familiers avec son jeu d'origine, Lulu est un yordle de la région Bandle, terre d'origine de tous les personnages de sa race. Mais dans le jeu de cartes, elle sera affiliée à la région d'Ionia. Voici sa description :

Magicienne yordle, Lulu aime conjurer des illusions oniriques et de drôles de créatures en explorant Runeterra avec Pix, sa fée de compagnie. Lulu forge la réalité selon ses désirs, modifiant à sa guise la structure du monde et ce qu'elle considère comme les contraintes physiques d'un univers sans saveur.

Du côté du gameplay, autant dire qu'elle sera un support aussi sur le jeu de cartes. Ses capacités de soutien d'unités seront son atout principal, en plus de son nerf d'adversaire ciblé qui pourrait retourner de nombreuses situations. Voici ses mécaniques :

Lulu (2/3) : L'allié que je soutiens est renforcé jusqu'à 4/4 pour ce round.

(2/3) : L'allié que je soutiens est renforcé jusqu'à 4/4 pour ce round. Lulu, passage au niveau 2 : Nos alliés ont été soutenus 3 fois ou plus.

: Nos alliés ont été soutenus 3 fois ou plus. Lulu, niveau 2 (3/4) : Créez 1 Pix à la rescousse ! fugace dans votre main. Support : l'allié que je soutiens est renforcé jusqu'à 5/5 pour ce round.

(3/4) : Créez 1 Pix à la rescousse ! fugace dans votre main. Support : l'allié que je soutiens est renforcé jusqu'à 5/5 pour ce round. Pix à la rescousse : Conférez Barrière à un allié ou Vulnérabilité à un ennemi pour ce round. Ne peut être lancé au cours d'un combat ou en réponse à un sort.

: Conférez Barrière à un allié ou Vulnérabilité à un ennemi pour ce round. Ne peut être lancé au cours d'un combat ou en réponse à un sort. Sort (instantané, 4) : Transformez un adepte en écureuil 1/1 et réduisez-le au silence pour ce round.

Lulu arrivera le 26 août aux côtés de Taric et d'autres champions qui seront révélés au cours du mois pour l'extension L'Appel de la Montagne avec sa nouvelle région, Targon.