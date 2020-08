A Total War Saga Troy : Gros succès pour les 24 heures gratuites sur l'Epic Games Store

Ce jeudi 13 août sortait sur l'Epic Games Store le très épique A Total War Saga : Troy, dernier-né de la série de Creative Assembly. Particularité, il était offert pendant une journée. Et ce n'est certainement pas passé inaperçu.

À voir aussi : TEST d'A Total War Saga Troy : Le Meilleur Total War de ces dernières années ?

Au bout d'une heure, l'opération avait déjà motivé plus d'un million de joueurs PC. Le lendemain, à la fin de la période de gratuité d'A Total War Saga : Troy sur la boutique d'Epic Games, sur lequel il est exclusif pendant un an et où il est gentiment repassé au prix de 49,99 euros, les comptes sont bons.

Le RTS historique et mythologique de Creative Assembly a été récupéré par plus de 7,5 millions de joueurs, qui pourront donc en profiter pour le reste de leur vie et frimer devant ceux qui ont trop traîné.

Nous étions optimistes mais n'aurions jamais pu prédire un tel engouement. C'est incroyable de travailler avec Epic sur cette nouvelle sortie gratuite. Nous accueillons tellement de joueurs de RTS - nouveaux et plus anciens - pour essayer cette Sage incroyable. Nous sommes très heureux.

C'est sûr que ce genre de coup permet d'attirer plus de joueurs et probablement de réfractaires à l'idée de passer à un autre store et un autre launcher. La compensation financière apportée par Epic Games est-elle à la hauteur du nombre de copies ayant trouvé preneur ? Cela va-t-il entraîner d'autres opérations du genre ? En attendant d'avoir des réponses, allons donc libérer Troie.

