Zelda Breath of the Wild : Il ajoute un circuit de Mario Kart et crée un vrai mini-jeu

Tandis que les joueurs Switch attendent avec impatience des nouvelles de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, certains de ceux qui utilisent des moyens détournés pour jouer au premier Breath of Wild continuent de s'amuser à transformer le jeu de Nintendo. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces derniers ne manquent pas d'idées saugrenues.

Les moddeurs de The Legend of Zelda : Breath of the Wild ne se contentent pas tous d'intégrer des personnages qui n'ont rien à voir avec la série de Nintendo dans le jeu. Certains vont beaucoup plus loin que ça. L'exemple du jour en est une preuve.

En effet, un moddeur répondant au pseudonyme de "Waikuteru" s'est amusé à recréer le Circuit Luigi de Mario Kart Wii dans le célèbre jeu de la Wii U/Switch. Et il ne s'est pas contenté de prendre le circuit et le placer sur la map de Breath of the Wild.

Le moddeur a ici créé un mini-jeu à part entière, avec un objectif, des dialogues inédits et même un nouveau PNJ. Dans ce mini-jeu, Link doit chevaucher le Destrier de légende 0.1 pour traverser le parcours le plus rapidement possible. Le tout, en évitant les différents obstacles et autres dangers présents tout au long du tracé. Visuellement, il est évident que du travail a été effectué pour que cette intégration rende le mieux possible. Aux joueurs de voir si ce type d'épreuve a sa place dans un jeu comme Breath of the Wild.

Pour info, les personnes intéressées pourront télécharger ce mod à partir du 18 août prochain.