Gamescom Opening Night Live : Geoff Keighley promet beaucoup de jeux

Pas de bières ni de saucisses pour nos reporters cette année, mais cela n'empêchera pas la Gamescom de se dérouler sur l'Internet, avec, pour commencer, une cérémonie d'ouverture qui .

Plus présent que jamais depuis le début de l'année, toujours placé près des annonces et présentations devant sa webcam pour partager sa passion avec vous, Geoff Keighley reste le producteur et animateur du streaming inaugurant la Gamescom 2020, forcément particulière car entièrement en ligne.

Just two weeks until @gamescom Opening Night Live. We're excited to be doing a LIVE show for you with 20+ games, lots to reveal in the next few weeks! pic.twitter.com/4eNpTxNZxX