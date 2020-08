Control AWE dévoile ses premières minutes

Il fallait être devant son écran ce jeudi 13 août pour suivre un stream consacré à l'intriguante extension de Control, qui nous promet un retour aux affaires d'un certain Alan Wake, et en apprendre un peu plus grâce à Remedy Entertainment.

À voir aussi : Control Ultimate Edition s'annonce, les mises à jour PS5 et Xbox Series X seront gratuites mais...

Trois membres du studio attendaient les joueurs pour présenter les quinze premières minutes de Control : AWE : Vida Starčević, la community manager du studio finlandais, Mikael Kasurinenn, réalisateur du jeu, et l'inévitable directeur créatif Sam Lake.

Durant ce petit événement que vous pouvez visionner ci-dessus, on a pu voir Jesse Faden dans sa nouvelle tenue, à récupérer en complétant Deadline ou Crowd Control (deux modes proposés dans l'une des bornes d'arcade à trouver dans l'extension) en difficulté maximale, mais aussi la nouvelle arme, le Surge, un lance-grenades adhésives avec lequel on est souvent d'accord, et les Hiss Airborne Rangers, des ennemis inédits pouvant voler et esquiver tout en arrosant l'héroïne à l'aide de gros fusils.

Pour la nouvelle zone à explorer, le Secteur des Enquêtes, en revanche, le suspense reste entier. Si la démonstration a permis de voir le début de la piste qui mène à une créature sensible à la lumière, il faudra encore attendre avant de savoir ce qu'elle nous réserve.

On rappelle que Control : AWE, qui introduira la possibilité de rejouer certaines sections, va permettre d'en apprendre davantage sur le destin d'Alan Wake et qu'il s'agira de la première pierre du Remedy Connected Universe. Il sera disponible le 27 août prochain sur PS4, Xbox One et PC, jour où Control Ultimate Edition débarquera sur Steam.