Second Extinction : Le Turok multijoueur annule sa Bêta et reporte sa sortie sur consoles

Vous l'aviez sans doute oublié, mais vous êtes comme qui dirait pardonnés : au printemps dernier, Microsoft nous rappelait à la faveur d'un événement dématérialisé l'existence de Second Extinction, un wanabee-Turok qui semblait résolu à ne vraiment pas se prendre la tête. Mais genre, vraiment.

À voir aussi : GoldenEye 25 : Le fan remake sous Unreal Engine est annulé

Comme si l'être humain n'avait pas déjà exterminé suffisamment d'espèces comme ça, il lui faudra bientôt lutter contre des dinosaures ayant eu l'outrecuidance de croire qu'ils pourraient s'installer sur notre fragile planète. Fidèle à sa réputation, l'homo sapiens profite donc de cet ennemi commun pour se regrouper, et partir affronter par groupe de trois ces squatteurs de lézards.

Quelques jours plus tard, les développeurs annonçaient une phase de Bêta sur PC ainsi qu'une sortie sur PC, Xbox One et Series X pour la fin de l'année. Mais rien n'est visiblement simple lorsque l'on tente d'éradiquer l'entièreté d'une espèce, puisque le site officiel de Second Extinction nous annonce que les plans ont changé.

En effet, de Bêta il n'est désormais plus question, pas plus que d'une sortie en 2020. Sans entrer dans les détails, l'équipe explique aujourd'hui avoir changé son pulse rifle d'épaule :

Une version Bêta nous ralentirait, et nous empêcherait de proposer la meilleure version du mode War Effort de Second Extinction. L'accès anticipé est devenu le meilleur moyen pour nous de commencer ce voyage avec vous, et de démarrer plus tôt que prévu. L'accès anticipé arrivera en septembre et vous offrira votre premier plongeon dans le mode War Effort.



Notre équipe peut maintenant également confirmer que Second Extinction sortira sur Xbox One et Xbox Series X en 2021.

Le fameux mode s'entend comme une expérience communautaire dans laquelle chaque équipe de trois chasseurs pourra avoir un effet sur le méta-univers du jeu. Avalanche Studios promet ainsi un contenu évolutif, histoire de vous faire rester plus que de raison.

Vous l'avez compris : si Second Exctincton nous donne rendez-vous dès le mois de septembre pour son Early Access sur PC, il faudra patienter jusqu'en 2021 pour chasser du dinosaure sur Xbox One et Xbox Series X.