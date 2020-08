Xiaomi dévoile un téléviseur OLED de 55 pouces totalement transparent

Pour son dixième anniversaire, le constructeur chinois Xiaomi vient de dévoiler un téléviseur transparent digne d'un film de SF. Le futur de la télévision ?

Ce nouveau produit est-il une fenêtre ouverte sur la TV du futur ? En tout cas le géant Xiaomi vient de dévoiler la Mi TV LUX 55 qui comme son nom l'indique est une TV OLED de 55 pouces. Mais sa principale caractéristique est sa transparence.

La chaîne tech Sparrows News en donne un bel aperçu dans sa vidéo (visible ci-dessus). En plus de l'esthétisme, l'intérêt principal repose sur son très faible encombrement avec seulement 5,7 mm d'épaisseur. Ce faisant, l'écran peut aussi servir d'objet décoratif en mode veille ou afficher des informations quand un programme n'est pas lu.

La dalle possède une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et elle couvre 93 % de l'espace colorimétrique DCI-P3. L'appareil sera disponible en Chine ce 16 août prochain au tarif de 49 999 Yuans soit un peu plus de 6000 euros. Au delà de l'esthétique et du coté "objet d'art moderne", on paye surtout la technologie et le coté "première fois" de la chose.