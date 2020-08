Supergiant dévoile son vinyle anniversaire, avec Bastion, Transistor, Pyre et Hades

Parmi la poignée de studios qui sont parvenus à imprimer une identité forte dans chacune de leur production, impossible de ne pas en placer une pour Supergiant Games, qui s'était fait dès la sortie de Bastion en 2011 un petit nom dans le milieu, et qui en mettait autant plein les yeux que plein les oreilles.

Pour fêter (un peu) tardivement les dix ans de création du studio, fondé en 2009 dans la belle ville de San Fransisco, Supergiant a mis les petits plats dans les grands, et a traversé l'océan Atlantique pour se rendre en Angleterre (à l'époque où un tel voyage était encore envisageable) afin d'enregistrer de nouveaux arrangements des compositions de Darren Korb.

Soucieux de s'octroyer un bonus de classe certain, c'est au sein du mythique studio Abbey Road (popularisé comme chacun sait par l'album du même nom) qu'on été enregistrées ces nouvelles interprétations issues de Bastion (donc), Transistor, Pyre et Hades sous la direction du chef Austin Wintory :

Nous essayons d'enregistrer les morceaux comme s'il s'agissait d'un concert. Il s'agit essentiellement d'une performance, et nous devons la jouer comme telle. Ces morceaux sont comme une sorte d'opéra : ils sont dramatiques et racontent véritablement une histoire qui a du sens.

Si ce projet vous met l'eau aux esgourdes, le vinyle Songs of Supergiant Games est d'ores et déjà disponible en précommande sur la boutique du studio. Comme vous pouvez le constater dans notre galerie d'images, deux éditions sont annoncées : une Classique à 34,99 dollars qui inclut tout de même un livret de 24 pages, et une Limitée composée de deux galettes. Tirée à 1000 exemplaires, cette dernière vous coûtera tout de même la bagatelle de 79,99 dollars. Mais vous savez ce que l'on dit : quand on aime, on ne compte pas.

Et sinon, avez-vous trouvé l'écureuil qui joue du banjo ?